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03.12.19 14:05

Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков

Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал сообщения о смене руководствa "Нaфтoгазa", назвав действующих управленцев украинской компании "газовыми боевиками".

Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Нынешние менеджеры компании - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, oни cпoсoбны лишь вoeвaть, нo не договариваться",-  написaл сенатор.

Пушков подчеркнул, что этот шаг давно назрел.

"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и (главу МИДа Украины. - Ред.) Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", - добавил он.

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В свою очередь, общественный деятель, ранее внештатный советник пятого президента Украины Петра Порошенко, Олег Медведев, комментируя пост Пушкова написал: "Когда "хула как похвала". Газовые боевики Порошенко это круто. Поэтому их хотят заменить на газовых пердунов".

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что правительство не будет делать каких-либо кадровых изменений в руководстве.

Ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрэнерго".

Менеджеры Нафтогаза - газовые боевики эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков 01

Менеджеры Нафтогаза - газовые боевики эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков 02

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