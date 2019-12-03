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03.12.19 14:05

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов из фракции "Слуга народа" Алексея Кучера и Александра Кубракова.

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За соответствующие постановления №2507 и №2526 на заседании во вторник проголосовали 338 и 329 народных депутатов, соответственно, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в постановлениях Верховной Рады, полномочия прекращаются в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

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Кучер досрочно прекратил полномочия народного депутата в связи с назначением его главой Харьковской областной государственной администрации. Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

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