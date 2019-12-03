Рада будет работать больше времени каждый день, чтобы не вводить дополнительную пленарную неделю, - Арахамия

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы не вводить дополнительную пленарную неделю, мы решили, что будем работать больше времени каждый день для того, чтобы всю повестку дня вычерпывать, и чтобы у нас долги не накапливались и не пошли в новый год. Мы, возможно, проголосуем за один или два дня на следующей неделе еще поработать в пленарном режиме, но мы не хотим еще одну неделю делать пленарной. Потому что люди хотят поработать перед новым годом по округам, и мы не хотим их лишать этой возможности", - сказал Арахамия.

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