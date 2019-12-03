Неизвестные прикрепили учебную гранату к дверям офиса ОПЗЖ в Харькове, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По указанному... адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили учебную гранату со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней. Вещественные доказательства изъяты", - отмечается в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. В настоящее время решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, неизвестные облили офис ОПЗЖ в Харькове красной краской и прикрепили ко входу гранату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж