Гончарук представил коллективу Госгеокадастра нового руководителя Башлыка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам представления Башлыка в Госгеокадастре.

"Сегодня мы здесь, чтобы коренным образом изменить отношение людей к сфере земельных отношений, в частности в Держгеокадастру как органа, предоставляющего административные услуги", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В правительстве поручили новому руководителю Держгеокадастру провести "тотальную проверку" в службе и освободить людей, "с которыми ассоциируется коррупция в Держгеокадастри".

Денис Башлык возглавлял Департамент международного сотрудничества и рынка земель в Держгеокадастри. Является инициатором успешных масштабных международных проектов со Всемирным банком, USAID, Kartverket. Соавтор ряда инновационных инициатив в сфере рынка земель, в частности по созданию системы мониторинга земельных отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук