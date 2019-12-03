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03.12.19 16:17

Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации". ДОКУМЕНТ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов запретил сотрудникам СБУ проводить коллективные празднования Нового года "с целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности..."

Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации". ДОКУМЕНТ

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в спецслужбе, с этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине.

Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год с целью недопущения дискредитации 01

"с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ... УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа.

"То есть офицерам, которым доверены высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу. Простите, а с какой стати, люди, которые живут и работают плечом к плечу, не имеют права вместе праздновать в свое свободное время?", - написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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По словам журналиста, все, кто готовил на подпись этот документ - должны пройти проверку на полиграфе, не являются ли они вражескими агентами, нацеленными на деморализацию СБУ, и если они не агенты, то надо направить их на проверку у психиатра на предмет адекватности.

"Прочитав этот приказ, я понял, главная инспекция СБУ, оказывается, озабочена как сотрудники будут праздновать на протяжении полутора месяцев - декабрь - январь, и занимается такой хренью. Председатель подписывает этот приказ, над которым будут смеяться поколения сбушников. Внутренняя безопасность будет контролировать. Зампреды будут получать доклады", - пишет Бутусов.

"Уважаемый Иван Баканов, приказы, которые нельзя отдавать коллективу "95-го квартала", не стоит отдавать и коллективу СБУ. Надеюсь, это позорное решение будет немедленно отменено, а всех, кто вам такую галиматью подсунул на подпись и согласовал, надо вышвырнуть пинком за дверь. Ну или давайте идти до конца - запретим в СБУ не только Новый год, но и майские праздники. Из этого приказа выйдет отличный эстрадный номер "95-го квартала" - будет очень смешно, без всяких сомнений", - подытожил Бутусов.

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Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год с целью недопущения дискредитации 02

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