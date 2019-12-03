Омбудсмен Денисова посетила украинского нацгвардейца Маркива в итальянской колонии. ФОТО

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Маркив содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

"Мы подробно обсудили обстоятельства дела, по которому итальянский суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста. Подчеркиваю, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля - французского журналиста, при этом, никаких экспертиз следствием проведено не было. Также, в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Виталия Маркива в составе парамилитарных структур. А на самом деле украинец был военнослужащим Национальной гвардии Украины", - написала Денисова.

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"Отмечаю, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Национальная гвардия Украины будет признана временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала государственные органы Украины определиться со статусом нашего гражданина Маркива, осужденного в Итальянской Республике.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.



