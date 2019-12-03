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03.12.19 16:46

Украина и Грузия будут членами НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

столтенберг

 Об этом он сказал, выступая на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance, которая, которая проходит в рамках саммита НАТО в Лондоне. Трансляция велась на сайте Альянса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

"НАТО решило ещё на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остаётся. В то же время мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции", – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно и хорошо и для Украины и для Альянса.

Кроме того Столтенберг заявил о важности проведения реформ в Украине и Грузии для вступления в НАТО. 

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