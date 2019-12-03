Ясько пока будет оставаться главой делегации в ПАСЕ, - Арахамия

Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос о том, что накануне фракция "Слуги народа" приняла решение поддержать Ясько на должность председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, и кто в связи с этим будет возглавлять делегацию в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пока она. Если окажется, что это слишком много работы, то мы вместе с Лизой пообщаемся и определим кого-то нового, если в этом будет необходимость", - сказал Арахамия.

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