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03.12.19 17:07

Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Легендарный танкист подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую провели в его воинской части и теперь "не соответствует занимаемой должности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Межевикин написал в Фейсбуке, опубликовав результаты аттестации.

Он отметил: "Айй литвинов Маладец. Ору Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год".

Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь не соответствует занимаемой должности 01

Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь не соответствует занимаемой должности 02

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Волонтер Роман Синицын, комментируя эту информацию отметил: "Ахах. Кто не в курсе, "Адам" Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взльотке" ДАПадаПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе.
Сейчас Женю технически сливают с ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку у Евгения Межевикина.

Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем".

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