Нельзя пересекать "красные линии": "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" сделали совместное заявление перед "нормандским саммитом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее заявление зачитал с трибуны парламента нардеп от ЕС Андрей Парубий.

Документ подписали лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, лидер партии "Голос" - Святослав Вакарчук и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" - Юля Тимошенко.

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"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандской формате принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине. Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины. Возвращение контроля Украины над украино-российской границей.

В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины".

Парубия также дополнил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Никаких компромиссов по унитарному государстве и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политических действий, в частности выборов, на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации, в частности, вывода российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину. Нет прекращению международных судебных процессов против России", - заявил Рахманин

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько также отметил: "Политические силы требуют: обеспечение принципа "сначала безопасность" , включая всеобъемлющее прекращение вогня, вывод российских войск и оружия с территории Украины. Возвращение контроля Украины над украинской-российской границей. В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины".

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