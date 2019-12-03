Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом журналисты "Схем" узнали от двух независимых источников в различных правоохранительных органах.

По процедуре далее немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат экс-нардепа Олег Ищенко в комментарии "Схемам" ответил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

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