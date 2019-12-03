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03.12.19 17:45

Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал введение с 2020 года ключевых показатели эффективности для оценки деятельности руководителей областных государственных администраций.

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Об этом премьер сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Со следующего года вводим КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности руководителей ОГА. Вместе с Дмитрием Дубилетом мы уже разработали систему оценки показателей работы губернаторов. Эффективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности работников - один из пунктов нашей программы деятельности", - написал Гончарук.

"Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой", - подчеркнул премьер-министр. 

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Гончарук добавил, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

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