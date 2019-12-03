IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в IKEA сообщили в комментарии "НВ Бизнес".

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сообщили в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Как сообщалось, решение о выходе на украинский рынок IKEA приняла в сентябре 2017 года. Согласно планам компании, в Киеве появится магазин городского формата (city store). Сначала в IKEA сообщали, что его откроют летом 2019 году в ТРЦ Ocean Mall в Киеве.

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