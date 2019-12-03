ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее митрополит Епифаний отметил, что ПЦУ не против календарной реформы: "Несмотря на то, что ряд поместных православных церквей пользуется новоюлианским календарем, ПЦУ тоже не против календарной реформы, но если ее поддержат большинство верующих, а также если соборный орган ПЦУ рассмотрит и примет соответствующее решение".

При этом в ПЦУ отмечают, что "ни Евангелие, ни в целом Священное Предание не дает нам точного дня рождения Спасителя, ибо главным в праздновании является не его дата, а смысл уважаемого нами события".

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"Календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке. К тому времени Церковь отмечала два события, а именно Рождество Спасителя и Крещение Господне, праздновала в один день - 6 января, под общим названием Богоявление. И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Папы Григория XIII, проведенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено до сих пор", - рассказывают в ПЦУ.

В церкви добавляют, что Запад празднует Рождество 25 декабря в результате календарной реформы и перехода на новоюлианский календарь, который считается более точным, чем юлианский или григорианский".

Поэтому в ПЦУ подчеркивают, что речь идет не просто о переносе даты празднования Рождества, а про проведение полноценной календарной реформы, которая коснется всего года.



