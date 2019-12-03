В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято "товара" на 2 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и "Рубеж" был установлен местный житель, который осуществлял сбыт табачных изделий иностранного производства, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

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Реализацию товара правонарушитель осуществлял через одну из торговых платформ в сети Интернет, а также через закрытые группы в мессенджерах. При этом сигареты продавались без марок акцизного налога Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на хранение 44 тыс. пачек табачных изделий в ассортименте с этикетками иностранных брендов без акцизных марок Украины стоимостью 2 млн. грн.





По данному факту в отношении организатора незаконной деятельности составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в суд для рассмотрения и принятия решения согласно действующему законодательству.

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