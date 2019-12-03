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03.12.19 18:27

Принятый в первом чтении законопроект не снимает неприкосновенность с нардепов, а ограничивает правоохранительные органы, - нардеп Устинова

В случае принятия проекта закона №2237 открывать уголовное производство против депутатов сможет только генеральный прокурор.

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Об этом написала в Facebook народный депутат Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. К сожалению, законопроект 2237 от "слуг народа" не снимает неприкосновенность, а делает еще хуже - ограничивает правоохранительные органы в открытии уголовных производств против депутатов. Теперь это не сможет сделать НАБУ или ГБР, или даже Антикоррупционная прокуратура. Это сможет сделать только один человек в этой стране - генеральный прокурор. И все.

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Именно поэтому мы предлагаем не врать своим избирателям и проголосовать за законопроект 2237-1, который реально делает депутатов такими же, как и все украинцы, а не защищает своим генпрокурором", - написала она.

Принятый в первом чтении законопроект не снимает неприкосновенность с нардепов, а ограничивает правоохранительные органы, - нардеп Устинова 01

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

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