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03.12.19 18:30

Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле. ФОТО

3 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, в ходе которой стороны обсудили противодействие наркоторговле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле 01

"С господином Тейлором обсудили совместное противодействие международной наркоторговле, в частности, продажу наркотиков и психотропнов в Интернете с использованием цифровых платежных систем и криптовалюты. Это новые глобальные вызовы и для нас очень важно сотрудничество с иностранными правоохранительными органами для сбора электронных доказательств. Будем и в дальнейшем углублять сотрудничество с США", - сказал Аваков.

В свою очередь, Тейлор отметил, что Госдепартамент США готов поддерживать Украину в противодействии наркопреступности.

Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле 02

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"Проблема, которая беспокоит обе наши страны - это международный наркотрафик и мы имеем общие серьезные достижения за последние несколько лет. Госдеп готов поддерживать выбранную вами стратегию. Мы готовы продолжать оказывать техническую и консультативную помощь", - сказал американский дипломат.

В настоящее время Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Госдепа США помогает украинским полицейским проходить обучение за рубежом, также международные эксперты проводят тренинги в Украине.

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