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03.12.19 18:41

Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч "отката" при покупке оборудования, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из медицинских учреждений Черкасской на получении неправомерной выгоды при приобретении оборудования для пациентов.

взятка,сбу

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от предпринимателя 10% отката за гарантию подписания контракта на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 80 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника в собственном кабинете при получении второго транша взятки - 50 000 гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке.

Решается вопрос об осуществлении должностному сообщение о подозрении в совершении преступления.

Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры".

Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч отката при покупке оборудования, - СБУ 01
Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч отката при покупке оборудования, - СБУ 02

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