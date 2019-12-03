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03.12.19 18:50

Рада приняла во втором чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Верховная Рада поддержала во втором чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Рада приняла во втором чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 284 народных депутата.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

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Кроме того, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

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Кроме того, законопроектом предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и вводится обязательство на этот период о сохранению рабочих мест в размере 70% штата на приватизированных предприятиях.

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