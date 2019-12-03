С начала суток враг дважды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новолуганского (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно), а также у Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

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Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов 3 декабря не зафиксировано.

Напомним, 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь не было.