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03.12.19 19:37

Министр иностранных дел Пристайко: "Россия это терроризм!"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия является государством, которое осуществляет террористическую деятельность на официальном уровне.

пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает "Европейская правда".

Комментируя дискуссию, которая идет в Альянсе по инициативе президента Франции, об определении НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом.

"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", - пояснил он.

Глава МИД Украины уточнил что действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.

"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.

По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ. "То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

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