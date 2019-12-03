Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.12.19 19:38

Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России вторгнуться Грузию и Украину.

пристайко

Об этом глава МИД заявил во время конференции "NATO Engages" в Лондоне во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членству для Украины и Грузии - решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает. Прошло более 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство. Я считаю, что нерешительность НАТО в то время и с того времени позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а потом через шесть лет прийти в Украину", - сказал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовая национальная программа "Украина-НАТО" будет максимально приближена к ПДЧ: мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке, - Кулеба

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100