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03.12.19 19:58

Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС

Оккупанты дали гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки, что позволит приступить к ремонту линий электропередач.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки. Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не дают восстановить электроснабжение в части Марьинки, отказываясь предоставить гарантии безопасности ремонтникам

Напомним, в городе Марьинке Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

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