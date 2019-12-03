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03.12.19 20:39

Наблюдательный совет "Укразлизныци" заслушает отчет Кравцова и примет решение о его отставке

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Кравцова уже на следующей неделе. Кравцов согласен отчитаться перед наблюдательным советом, но покидать свой пост не собирается.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", - подчеркнул он. 

Он также напомнил, что министерство часто получает просьба уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждём, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.

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В свою очередь, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе.

"Речь именно о том, что исключительно наблюдательный совет должен принимать кадровые решения. И мы инициируем отчет топ-менеджмента на фоне заявлений. Я продолжаю работать в штатном режиме", - заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Кравцов также уточнил, что намерен отчитаться перед набсоветом о проделанной им работе на посту главы компании.

"Стратегические государственные предприятия, такие как АО "Укрзализныця", НАК "Нафтогаз Украина" - не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые меняются каждый час", - считает глава "Укрзализныци".

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В Фейсбуке  Кравцов отметил, что перманентно замечает стремление руководить крупнейшей компанией в стране в ручном режиме и подчеркнул, что это может стать существенным коррупционным риском.

"Когда я пришел в компанию, "Укрзализныця" была в состоянии дефолта. Сейчас - мы самая стабильная компания государственного сектора в Украине", - заявил руководитель ж/д компании, отметив, что система корпоративного управления базируется на максимальной открытости, прозрачности ипозволяет вводить персональную ответственность руководителя за конкретное направление работы.

Он также напомнил, что именно "Укрзализныця" стала первой компанией в Украине, где профессионально и беспристрастно назначили Наблюдательный совет.

"Назначение меня руководителем " Укрзализныци", оценка КРІ (Key Performance Indicator), и, собственно, увольнение - компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Есть процедура, и нарушать ее - поражение корпоративной реформы во всем государственном секторе", - подчеркивает Кравцов.

Он также написал, что готов со своей командой через неделю инициировать внеочередной отчет топ-менеджмента перед Наблюдательным Советом.

"Руководство компании по результатам отчета будет готово к любому решению со стороны Наблюдательного Совета, но все должно быть исключительно в рамках процедуры", - резюмировал глава "Укрзализныци".

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