Наблюдательный совет "Укразлизныци" заслушает отчет Кравцова и примет решение о его отставке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", - подчеркнул он.
Он также напомнил, что министерство часто получает просьба уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.
"Ждём, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.
В свою очередь, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе.
"Речь именно о том, что исключительно наблюдательный совет должен принимать кадровые решения. И мы инициируем отчет топ-менеджмента на фоне заявлений. Я продолжаю работать в штатном режиме", - заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
Кравцов также уточнил, что намерен отчитаться перед набсоветом о проделанной им работе на посту главы компании.
"Стратегические государственные предприятия, такие как АО "Укрзализныця", НАК "Нафтогаз Украина" - не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые меняются каждый час", - считает глава "Укрзализныци".
В Фейсбуке Кравцов отметил, что перманентно замечает стремление руководить крупнейшей компанией в стране в ручном режиме и подчеркнул, что это может стать существенным коррупционным риском.
"Когда я пришел в компанию, "Укрзализныця" была в состоянии дефолта. Сейчас - мы самая стабильная компания государственного сектора в Украине", - заявил руководитель ж/д компании, отметив, что система корпоративного управления базируется на максимальной открытости, прозрачности ипозволяет вводить персональную ответственность руководителя за конкретное направление работы.
Он также напомнил, что именно "Укрзализныця" стала первой компанией в Украине, где профессионально и беспристрастно назначили Наблюдательный совет.
"Назначение меня руководителем " Укрзализныци", оценка КРІ (Key Performance Indicator), и, собственно, увольнение - компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Есть процедура, и нарушать ее - поражение корпоративной реформы во всем государственном секторе", - подчеркивает Кравцов.
Он также написал, что готов со своей командой через неделю инициировать внеочередной отчет топ-менеджмента перед Наблюдательным Советом.
"Руководство компании по результатам отчета будет готово к любому решению со стороны Наблюдательного Совета, но все должно быть исключительно в рамках процедуры", - резюмировал глава "Укрзализныци".