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03.12.19 20:39

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ст.227 УК Украины было установлено, что в складских помещениях одной из логистических компаний на территории Харьковской области осуществляется хранение табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 02
На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 03

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На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 04

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на хранение 12 тыс. пачек сигарет иностранного производства и 440 кг табака для курения кальяна общей стоимостью более 1 млн грн.

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 05
На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 06

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На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 07

Продолжается следствие.

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