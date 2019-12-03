Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече нормандской четверки, - Трамп

Об этом Трамп сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я считаю, что ситуация в Украине является очень важной. Я считаю, что приближающиеся встречи между Россией и Украиной очень важны, и существует вероятность, что определенный очень большой прогресс может бы достигнут. Это очень важно для Украины. Я считаю, что это также очень важно с точки зрения России. Они разработают соглашение, они достигнут мира, поскольку они слишком долго ведут боевые действия. И я думаю, что существует действительно хороший шанс, что это произойдет", - заявил Трамп.

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Кроме того, Трамп выразил убеждение, что США и Франция могут найти общий язык с Россией.