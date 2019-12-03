На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.
На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.