На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийские граждане на Донбассе могут уезжать в РФ: я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими, - Зеленский

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО.

Также смотрите: Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу. ВИДЕО

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.