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03.12.19 21:33

Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу"

Верховный суд оставил без изменений приговор антимайданивцю, одному из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 Игнату Кромского, известному по прозвищу "Топаз".

Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Верховного суда.

Так, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Кромского на приговор Киевского райсуда Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года.

В соответствии с этими решений, Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "массовые беспорядки" и "незаконное завладение транспортным средством" и приговорен к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества , которое является его собственностью.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание. Защита также обжаловала приговор суда первой инстанции, требуя отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

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И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 г. И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

В ходе дебатов 25 января 2018г. прокуратура требовала признать И.Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК) , участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 УК) и незаконном завладении автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 УК) и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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