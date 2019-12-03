Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Украины считает данный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный законопроект, учитывая существующие несогласованности с действующими законами", - сказал представитель Президента в Верховной Раде, первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Депутаты поддержали предложения Президента с целью согласования положений принятых законов Украины в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук

Напоминаем, закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Его целью является повышение адресности государственных выплат. 7 ноября закон возвращен с предложениями Президента.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи. ИНФОГРАФИКА