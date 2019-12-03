В комитете по разведке в Конгрессе США обнародован отчет по вопросу импичмента Трампу



Об этом сообщает пресс служба Палаты представителей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Так, в отчете собрана информация о действиях Трампа по Украине, которые привели к расследованию, инициированного Демократической партией.

"Схема президента Трампа подорвала внешнюю политику США в отношении Украины и подорвала нашу национальную безопасность в пользу двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его кампании по переизбранию", - говорится в документе.

В отчете подробно изложена история с возможным давлением Трампа на украинского президента Владимира Зеленского и предоставлением военной помощи в обмен на начало расследование против Хантера Байдена.

"Президент Трамп и его высшие должностные лица могут не видеть ничего плохого в том, чтобы использовать полномочия офиса президента для давления на иностранную страну, чтобы помочь в кампании переизбрания президента ... Однако отцы-основатели прописали меры для руководителя, который ставит свои личные интересы выше интересов страны: импичмент ", - отмечается в документе.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.