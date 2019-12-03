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03.12.19 22:56

Рада утвердила перечень юбилеев и памятных дат для празднования на государственном уровне в 2020 году

Верховная Рада приняла постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

В частности, в следующем году на государственном уровне будут отмечаться:

Постановлением парламент рекомендовал правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2020 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

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Одновременно профильным министерствам (образования и науки; культуры, молодежи и спорта; иностранных дел) рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, заседания за круглым столом, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям; проработать вопрос относительно заблаговременного включения наиболее знаменательных дат украинской истории в список знаменательных дат ЮНЕСКО.

Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле - и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО "Укрпочта" предложено издать почтовые конверты и почтовые марки, а Национальному банку Украины - изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2020 года.

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