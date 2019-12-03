Рада утвердила перечень юбилеев и памятных дат для празднования на государственном уровне в 2020 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.
В частности, в следующем году на государственном уровне будут отмечаться:
- 1075 лет со времени первого письменного упоминания о городе Коростень;
- 1075 лет с начала правления княгини Ольги;
- 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Дубно;
- 900 лет со времени первого письменного упоминания о Выдубицком монастыре;
- 500 лет со времени создания Нобельського Евангелия – древнейшей рукописной книги Полесья;
- 400 лет со времени восстановления православной иерархии в Киеве и избрание Киевским православным митрополитом Иова Борецкого;
- 375 лет со времени основания города Славянска;
- 310 лет со дня принятия Конституции Пилипа Орлика;
- 250 лет со времени основания города Запорожье;
- 155 лет со дня открытия Одесского национального университета имени Мечникова.
Постановлением парламент рекомендовал правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2020 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.
Одновременно профильным министерствам (образования и науки; культуры, молодежи и спорта; иностранных дел) рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, заседания за круглым столом, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям; проработать вопрос относительно заблаговременного включения наиболее знаменательных дат украинской истории в список знаменательных дат ЮНЕСКО.
Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле - и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО "Укрпочта" предложено издать почтовые конверты и почтовые марки, а Национальному банку Украины - изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2020 года.