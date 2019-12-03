Саммит G7 пройдет в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде, - Трамп

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.

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"Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", - добавил он.

Напомним, о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

В октябре президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами, "учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов".

Следующий саммит глав государств "Группы семи" назначен на 10-12 июня 2020 года.

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Кэмп-Дэвид - расположенная в 100 километрах от Вашингтона резиденция президента США. Официальное название Naval Support Facility Thurmont.