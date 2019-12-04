Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
- вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущего периода российские оккупационные войска дважды обстреливали позиции украинских сил.
Так, неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино - применил крупнокалиберные пулеметы.
"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.