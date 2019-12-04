"Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявил в интервью Радио НВ.

"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - подчеркнула дипломат, комментируя перспективу встречи в "нормандском формате" в Париже, которая должна состояться 9 декабря.

Зеркаль отметила, что все время "пытается у всех узнать", есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако, кроме того, что он заинтересован в том, чтобы снять санкции, ни одного такого основания она не услышала.

Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым - часть Украины.

"Видимо, вопрос у нас о том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они "играют" сейчас не только в Украине, они "играют" во всем мире. … Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда (на встречу в "нормандской формате". - Ред.) с благими намерениями вообще нету. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече нормандской четверки, - Трамп

Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.