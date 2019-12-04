Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - в "Слуге народа" опубликовали правильный текст заявления

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Последним вопросом повестки дня сегодняшнего заседания ВР было заявление относительно нашего дальнейшего продвижения в НАТО.

По просьбе МИД поддержать украинскую правительственную делегацию на саммите стран-членов НАТО, которая сейчас проходит в Лондоне, и напомнить нашим евроатлантическим партнерам о решении Бухарестского саммита 2008 года относительно ПДЧ для Украины Верховная Рада сегодня приняла постановление.

Из-за технических несогласованности (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра", - написал он.

В опубликованной на сайте версии заявления отмечается, что ВР призывает президента Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко

В новом тексте (опубликованном Черняевым) такой фразы уже нет.

Итак, версия, обнародованная нардепом:

"Заявление Верховной Рады Украины относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Верховная Рада Украины, реализуя стремление всех граждан Украины жить в независимом, богатом и безопасном своем государстве, осознавая ответственность за национальную безопасность и сохранение государственного суверенитета страны, руководствуясь стратегическим выбором украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции, закрепленным в Конституции Украины, ссылаясь на Декларацию саммита Североатлантического альянса в Бухаресте от 3 апреля 2008 года, в которой главы государств и правительств стран-членов НАТО достигли согласия, что Украина станет членом НАТО и поддержали заявку Украины на присоединение к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО и уполномочили министров иностранных дел принять решение по ПДЧ для Украины, ссылаясь на закон Украины № 35-VIII от 23 декабря 2014 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости", которым установлено углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации, ссылаясь на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе от 4 июня 2019 г. о том, что стратегический курс Украины заключается в достижении членства государства в ЕС и НАТО, отмечая заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 15 октября 2019 г. о прогрессе Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны за последние пять лет, которые приближают Украину к соответствующим стандартам, и готовность Альянса усиливать практическую помощь Украине, отмечая стабильно высокий уровень поддержки среди граждан Украины о перспективах приобретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора,

Верховная Рада Украины:

Выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину 30-31 октября 2019 года, а Генеральному секретарю Е.Столтенбергу - за выступление в Верховной Раде Украины в поддержку евроатлантических стремлений Украины.

Напоминает, что сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.

Заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставления нашему государству Плана действий относительно членства - это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечения мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности.

Призывает парламенты стран-членов НАТО, во исполнение п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своей страны с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий относительно членства.

Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 году в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ".







