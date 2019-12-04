Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль

Об этом Зеркаль заявила в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы [с Андреем Ермаком] говорили по поводу моих последних интервью, и он настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность. Это касалось общих подходов. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента. – Ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев. Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября до победе в Гааге я не дала ни одного интервью, не прокомментировала ни одного события и не вышла ни с одним постом", – отметила Зеркаль.

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Как отметила экс-заместитель главы МИД, она прислушивалась к рекомендации помощника президента, потому что ей было важно закончить все дела и не создавать дополнительного напряжения, чтобы не рисковать результатами.

"У меня были комментарии относительно внешней политики, у меня были интервью, в которых я давала свою оценку тому, как происходит освобождение наших пленных. Это был широкий спектр вопросов. [...] Логика заключалась в том, что я не являюсь частью команды, которая принимает решения, и мои комментарии могут повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент", – добавила Зеркаль.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году. 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление об увольнении со своего поста.