Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах

Об єтом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Эпоха исполняющих обязанности заканчивается. Непотизм и кумовство ликвидируются.

Представил вчера новых руководителей "Укринфрапроекта" Кирилла Хомякова и "Укртрансбезопасности" Александра Погорелого. Оба - победители открытых конкурсов, с опытом работы в бизнесе. Поэтому ожидаю быстрых результатов в работе", - написал Криклий.



Фото: Криклий/Facebook

Среди неотложных задач для "Укринфрапроекта" министр озвучил следующие:

- формирование действенной программы безопасности движения. 3,2 млрд гривен, заложенные в бюджете-2020 на программу безопасности, должны тратиться на развитие инфраструктуры безопасности, а не на сомнительные инициативы, как это было до этого;

- внедрение автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Это часть программы по безопасности движения, но я считаю ее приоритетной. Неотвратимость наказания за правонарушения является действенным способом снижения количества нарушений ПДД. Именно автофиксация должно обеспечить реализацию этого принципа.

- подготовка проектов строительства и модернизации аэропорта Днепра. Бюджет 2020 году на аэропорт "Днепр" предусматривает 1 млрд млн гривен на реализацию проекта.

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Вместе с тем он отметил, что "Укртрансбезопасность", в свою очередь, должна, во-первых, победить коррупцию, а не "бороться" с ней: "Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но максимальную автоматизацию и цифровизацию процессов".

"Также ожидаю в ближайшее время:

- полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины;

- создание электронного кабинета перевозчика и появление нормальных сервисных функций учреждения;

- налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов", - написал министр.

"Пожелаем новым руководителям успеха и будем вместе контролировать их шаги к переменам", - резюмировал Криклий.