Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, - Закревская

Об этом она заявила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем, кто присоединился и сделал эту победу возможной. Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - заявила она.

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"Принятие поправки и закона - это победа, бесспорно, но следствия все еще нет. Это лишь первый маленький шаг в исправлении ошибки. Что дальше? Завтра я подниму бокал сока за нашу общую победу и продолжаем требовать и контролировать:

Подписание принятого законопроекта Президентом (от двух дней до двух недель - зависит от приоритетности)

Одновременно с подписанием Закона ждем Указ Президента об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управления по делам Майдана, назначении и.о. директора ГБР.

Утверждение штатного расписания нового управления по делам Майдана. Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили принятым законом штат ГБР. Увеличили именно для расследования дел Майдана.

Перевод следователей и прокуроров до 1.01.2020

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Объявление конкурса на другие вакантные должности в управлении по делам Майдана в условиях которого отметить преимуществом для кандидатов - наличие опыта в расследовании дел Майдана", - добавила Закревская.









Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

3 декабря Рада приняла поправки в закон о ГБР.