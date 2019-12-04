Четыре Королевства: 19 декабря на Софийской площади торжественно откроют сказочный городок. Программа мероприятий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В этом году организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На площади "оживут" сразу четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами будет курсировать специальный рождественский экспресс.

В Королевстве развлечений дети будут посещать мастер-классы, кататься на карусели, играть на аттракционах, развлекаться с аниматорами и фотографироваться с любимыми героями в тематических фотозонах. Королевство вкуса пригласит на угощение в зону фудкорду на Софийской площади и Владимирском проезде, где будут не только продавать напитки, выпечку и традиционные украинские блюда, но и будет работать тоннель желаний и новогодняя ярмарка. В Королевстве подарков можно будет полюбоваться и приобрести традиционные сувениры и новогодние игрушки. Сохранить же приятные воспоминания поможет аллея фотозоны в Королевстве лайков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что посетителей также ждут насыщенная концертная программа от известных исполнителей, скульптуры-гиганты, иллюминация, горки и тому подобное. Праздничные концерты на большой сцене будут проходить 20, 21, 27, 28 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 10, 11 января.

31 декабря на Софийской площади состоится встреча Нового года, а 7 января - праздничное Рождественское шествие звездочетов и рождественский концерт.

Для киевлян и гостей столицы будут выступать популярные украинские исполнители: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe и другие. Праздничную атмосферу будут создавать: Наона, Заслуженный академический Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины, Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский муниципальный эстрадно-духовой оркестр, Национальный ансамбль солистов "Киевская камерата" Детский оркестр эстрадно-духовой студии "Сувенир", Академический хор "Крещатик" и другие.