Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Журналист: Вы отправили под стражу 19-летнего участника Майдана?

Судья: Он вообще не майдановец. Вот у меня есть справка от Совета активистов Майдана, что он не участник Революции Достоинства. И вообще, он не был против провести месяц в СИЗО", - привел Маселко ответ на вопрос судьи Елены Журавской.

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"Ну конечно, какой дурак будет отказываться от возможности провести месяц в украинской тюрьме. Верим. Эй, кто там себя называет участником Майдана, а у Вас есть справка от Совета активистов Майдана? Да, вы самозванцы!!! В свежем интервью, секретарь Совета судей Украины, судья Журавская продолжает отрицать, что судила майдановцев. А еще она доброчестная, потому что Высшая квалификационная комиссия это подтвердила. Напомню, это именно та ВККС, которую ликвидировали за полный провал судебной реформы. А новое интервью свидетельствует, что все-таки готовится госпожа Журавская войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС. Очень уж она хочет, чтобы новая ВККС стала клоном старой. Больше о судье Журавской здесь", - резюмировал Маселко.