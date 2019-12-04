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04.12.19 09:43

В подразделении, где служит Герой Украины Межевикин (Адам) назначено служебное расследование. Этот вопрос беру под личный контроль, - Загороднюк

Минобороны проведет служебное расследование в подразделении, в которой служит танкист Евгений Межевикин. Ситуацию, которая сложилась вокруг аттестации Героя Украины Межевикина, министр обороны Андрей Загороднюк взял под личный контроль.

В подразделении, где служит Герой Украины Межевикин (Адам) назначено служебное расследование. Этот вопрос беру под личный контроль, - Загороднюк

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке , передает Цензор.НЕТ.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", - заявил министр Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Напомним, легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности".

В подразделении, где служит Герой Украины Межевикин (Адам) назначено служебное расследование. Этот вопрос беру под личный контроль, - Загороднюк 01

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