ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности, - замгенпрокурора Мамедов

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет способы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания, с чем и кем мы имеем дело", - цитирует Мамедова пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, замгенпрокурора в рамках поездки в Луганскую область провел рабочую встречу с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. В частности, собеседникиобсудили вопросы выработки законодательства по переходному правосудию, то есть в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и поврежденных объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.

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