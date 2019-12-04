"Отказался мыть туалеты": солдат-срочник армии РФ Кялов умер на второй день службы. Официальная версия - остановка сердца во время тренировки

Как удалось узнать "Газете.Ru", в первые же сутки службы его заставили мыть туалеты, от чего он категорически отказался. Среди ночи он отправил отцу голосовое сообщение, в котором рассказал, что в части произошел конфликт, его выводили на разговор. На следующее утро семье срочника позвонил командир – он сообщил, что молодой человек мертв, передает Цензор.НЕТ.

В белгородской воинской части на второй день службы скончался 19-летний срочник Владимир Кялов. Об этом рассказал близкий товарищ погибшего Павел Воронцов.

По словам молодого человека, сейчас он располагает только версией, которую родителям Кялова сообщили в воинской части. Однако она вызывает у него ряд вопросов.

"Как сообщили военные, Вова вместе с другими сослуживцами сидел в комнате отдыха и писал конспекты. У него кончилась ручка и он попросил ее у сержанта. Вместе они пошли в кубрик, там отсыпались два старослужащих. В дверном проеме был турник – пока сержант доставал ручку, Вова якобы решил несколько раз подтянуться, но упал и умер, — рассказал Воронцов. — Но, зная Вову, могу сказать, что он бы никогда не стал подтягиваться с утра. Да и проблем с сердцем у него никогда не было – я его знаю уже восемь лет, с детства".

По словам молодого человека, Владимир провел на службе всего один день, однако уже успел вступить в конфликт с руководством.

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"Ночью он писал родителям, что его ставят убирать туалет в кубрике, а он категорически отказывается. Кроме того, он там еще с кем-то зацепился, возникла словесная перепалка. Он парень языкастый, в стороне никогда не стоял. Я представляю, что ему могли правда сказать идти мыть полы, а он мог спокойно ответить: "Слышь, дружище, я не буду этого делать", и стоять на своем. В армии такое никому не понравится", - подчеркнул Воронцов.

Он также рассказал, что лично слушал голосовые сообщения, которые Кялов записывал в ночь перед смертью своим друзьям. В них он в шуточной форме говорил, что его поставили убирать туалеты, и рассуждал, что ему делать.

"Я уверен, что именно из-за этого сержант его позвал на разговор в дальний кубрик. И старослужащие там также оказались не случайно. В армии ведь такие методы – там людей сразу начинают физически калечить", - отметил товарищ погибшего.

Как сообщил Воронцов, во вторник также было проведено вскрытие тела Кялова, однако его результаты пока неизвестны. Молодой человек считает, что процедура могла быть проведена нечестно: "Могли там уже договориться за взятки, так что правдивых причин мы можем уже и не узнать никогда. Но это все пока на уровне догадок, официально ничего сказать не могу".

Другой товарищ погибшего срочника, Любомир Харин, - именно ему Владимир рассказывал об уборке перед смертью - отказался комментировать трагедию, сославшись на мать Кялова. "Я пока не хочу рассказывать подробности, меня об этом лично попросила мама Вовы. Она сначала дала комментарий газете, но сейчас не хочет, чтобы это освещалось", - заявил молодой человек.

Как отметил Харин, Кялов всегда был очень позитивным человеком и предпочитал избегать конфликтов: "Мы каждый день гуляли, все время проводили вместе. Всегда улыбались, жизни радовались. Он спортивным был, боксом занимался. Вот так вот проводили его и возникла такая ситуация. Он же пацан, конечно, не хотел он мыть никакие туалеты, но за него решили иначе".

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Ранее мать погибшего, Светлана Кялова, давала комментарий изданию "Бугульминская газета". По ее словам, она вместе с мужем проводила сына с вокзала в Невинномысске 27 ноября. Однако уже на следующий день у него возник конфликт.

Разобраться в ситуации родители не успели – 29 ноября им позвонил командир и сообщил страшные новости.

"Муж в процессе разговора побледнел, бросил трубку и на вопрос: "Он жив?" ответил: "Нет" и заплакал. Я сама начала перезванивать командиру части пытаясь убедится, что это ошибка. Командир части сказал, что это не ошибка и не шутка. Что Вова умер", - рассказала мать Кялова.

По словам командира, "остановка сердца наступила по непонятной причине". Он уточнил, что молодому человеку стало плохо во время утренних занятий на турнике – Владимир подтягивался, после чего упал и забился в конвульсиях. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла его спасти.

"Командир нам все невнятно рассказывает, много несостыковок. Сын хиляк и на турнике никогда не был. Чтобы он в первый день службы пошел заниматься на турнике - это бред. Его могли заставить до изнеможения подтягиваться - в это я поверю. Мог быть удар в грудь. А так, одно с другим не вяжется", - сообщил отец солдата Вячеслав Кялов местному порталу Go31.

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Он также рассказал, что перед поступлением на службу сын проходил медкомиссию и был признан годным – никаких сердечных заболеваний у него не было.

"Сын радовался, что идет служить, переживал правда, что Белгород далеко от дома. Нравилась форма ВКС. Настрой был хороший", - рассказывает Кялов.

По словам мужчины, никто кроме командира части с ними больше не созванивался. Семья Кяловых приняла решение обратиться в прокуратуру в Ставрополе. "Сегодня он прибыл, а завтра он умер. Как так бывает?" - задается вопросом родственник погибшего срочника.