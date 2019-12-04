Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Пенсионный фонд Украины.

По данным ПФУ, в течение 10 месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67,0 млрд грн, или на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Общая численность пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2019 составила 11,3 млн человек. С начала года назначено 329 новых пенсий.

Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн или же на 14,1%.

Минимальная пенсия с начала года выросла на 67 грн или же на 4,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского







