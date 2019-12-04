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04.12.19 10:46

Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами. ФОТО

Техникой обеспечили Главный центр подготовки личного состава ГПСУ.

беспилотник,бпла,квадрокоптер

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Учебно-материальная база по подготовке применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем Главного центра подготовки личного состава ГПСУ пополнена новыми образцами беспилотной авиационной техники. Среди новейших образцов - квадрокоптер Matrice 200 V2 и квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Smart Controller)", - сказано в сообщении.

Квадрокоптеры оборудованы камерами дневного наблюдения и тепловизорами. Они позволяют вести воздушный мониторинг как днем, так и ночью.

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"Новая техника позволит эффективно организовывать и проводить образовательный процесс подготовки персонала органов охраны государственной границы", - добавили в ГПСУ.

Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами 01
Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами 02
Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами 03

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