В делах об убийствах Гандзюк и Шеремета есть существенное продвижение, - Касько

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "theБабель" рассказал заместитель генпрокурора Виталий Касько.

По его словам, в ГПУ не могут анонсировать каждый шаг следствия по этим делам, однако будут информировать о результатах, когда смогут.

На вопрос о результатах аудита дел об убийстве Шеремета и Гандзюк Касько ответил: "Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах продвижение существенное. Мы не можем анонсировать каждый шаг следствия, но будем информировать о результатах, когда сможем".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не очень много посадок? И согласен, и нет", - Зеленский