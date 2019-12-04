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04.12.19 11:08

Лидеры НАТО впервые в истории обсудят усиление военных возможностей Китая, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что лидеры Альянса впервые в истории рассмотрят усиление военных возможностей Китая.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Столтенберг сообщил в Лондоне перед началом встречи лидеров государств и правительств стран НАТО.

"Я ожидаю, что лидеры рассмотрят широкий круг вопросов, когда встретятся сегодня: борьбу с терроризмом, контроль над вооружениями, наши отношения с Россией. И впервые в истории НАТО мы также встретимся с лидерами НАТО и рассмотрим рост Китая", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что влияние роста Китая создает как возможности, так и вызовы, и связано с его инвестированием в оборонительный потенциал.

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По словам Столтенберга, Китай является второй страной мира по расходам в оборону после США, а также недавно продемонстрировал новые современные возможности, в том числе ядерное оружие.

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