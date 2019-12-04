$3 млрд от "Газпрома" Украина может начать получать уже в апреле, - Зеркаль

Об этом в эфире Радио НВ заявила экс-замглавы МИД Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, что 3 миллиарда не лишние. Я точно понимаю, что их можно начать получать уже в апреле, так как решение по активам, которые Нафтогаз может конфисковать у Газпрома, ожидается в Амстердаме в апреле", - отметила Зеркаль.

По ее словам, если будет прекращен транзит газа, то шанс получить положительное решение арбитража по новому делу, которое касается $11 млрд, у Украины также очень высок.

"Поэтому 3 плюс 11 млрд. А еще есть дело "Нафтогаз против РФ" по защите инвестиций в Крыму, и если я не ошибаюсь, там только потери 5 млрд. А еще интерес - к 8 млрд. Чем они нам будут компенсировать это? Донбассом, который разграблен, который вообще не может сейчас самостоятельно функционировать без помощи РФ? То есть мы получим от них то, что они натворили, еще и в качестве презента. А за это не получим 23 млрд", - добавила Зеркаль.

Как сообщалось, Нафтогаз предлагал Газпрому выплатить долг по решению арбитража в газовом эквиваленте. Это предложение поступило вместе с ответом Нафтогаза на предложение российской стороны о транзите.

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