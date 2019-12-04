Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.12.19 11:32

Кабмин отменил беспроцентные кредиты на жилье для госслужащих

Кабинет Министров Украины отменил постановление, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим беспроцентных кредитов на жилье.

кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 18 февраля 2004 № 182 "Об утверждении Порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов", - говорится в тексте постановления.

Беспроцентный кредит предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100